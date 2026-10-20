Üsküdar'da yeniden başkanvekili seçimi yapılacak: Cumhur İttifakı'nın adayı belli oldu
Üsküdar Belediyesi'nde, başkanvekili seçimi bugün üçüncü kez yapılacak. Dündar Ziya Gültekin'in trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından saat 10:00'da gerçekleştirilecek seçimde CHP ile YENİ Parti'nin ayrı adaylarla yarışması bekleniyor. AK Parti ve MHP gruplarının ortak adayının Muhammed Emin Sarıoğlu olduğu duyuruldu.
Üsküdar Belediyesi'nde 3'üncü kez başkanvekili seçimi yapılacak. Oylama bugün saat 10:00'da yapılacak.
Seçimde CHP ile YENİ Parti'nin ayrı adaylar çıkarması bekleniyor.
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisi, 5 Ağustos’ta başkanvekilini belirlemek üzere sandık başına gitmişti.
Dört tur süren seçimde CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alarak Üsküdar Belediye Başkanvekili seçilmiş, AK Parti’nin adayı Dündar Ziya Gültekin ise 18 oyda kalmıştı.
Seçimin ardından AK Parti’nin, bazı oyların haksız biçimde geçersiz sayıldığını öne sürerek yaptığı itirazı değerlendiren İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı vererek seçimi iptal etmişti.
8 Eylül'de tekrarlanan yenileme seçiminde de AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin Üsküdar Belediye Başkanvekili olarak seçilmişti.
Cumhur İttifakı'nın adayı belli oldu
Üsküdar Belediyesi’nde gerçekleştirilecek belediye başkan vekilliği seçimi öncesinde Cumhur İttifakı’nın adayı belli oldu.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti ve MHP gruplarının ortak adayının Muhammed Emin Sarıoğlu olduğunu duyurdu.
Dündar Ziya Gültekin'in ölümü
Dündar Ziya Gültekin, 15 Ekim Perşembe günü Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekilliği seçimlerine katılmak üzere Ankara'ya giderken trafik kazası geçirdi.
Gültekin'in Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde içinde bulunduğu araç, aynı yönde giden otomobille çarpıştı. Olay yerinde kalbi duran Gültekin'e yoldan geçen iki doktor müdahale etti.
Gültekin ağır, 4 kişi ise hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gültekin kurtarılamadı.