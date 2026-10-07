Üsküdar'da yolcu vapuru, iş insanının yalısına çarptı: İşte o anlar...
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde akşam saatlerinde yolcu vapuru, iş insanının yalısına ve teknesine çarparak hasar verdi.
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Olay, saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Üsküdar Vaniköy sahilinde bir yolcu vapuru, iş insanına ait yalıya ve önünde bulunan tekneye çarptı.
Kazanın ardından yalıda ve teknede hasar oluşurken, yaralanan olmadığı öğrenildi. Kazanın ardından yalıda yaşayanlar, panikle dışarı çıktı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.