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USOM'dan deprem uyarısı: Hatlar yoğun, interneti kullanın

USOM'dan İstanbul'daki deprem sonrası iletişim uyarısında bulunarak, "İstanbul-Silivri merkezli depremin ardından iletişim şebekelerinde yoğunluk yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu tür durumlarda iletişimin aksamaması için internet tabanlı arama uygulamalarının tercih edilmesi büyük önem taşımaktadır" denildi.

Haber Merkezi
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USOM'dan deprem uyarısı: Hatlar yoğun, interneti kullanın
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Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), İstanbul'un Silivri ilçesi merkezli meydana gelen depremin ardından iletişim şebekelerinde yoğunluk yaşandığını belirterek, "Bu tür durumlarda iletişimin aksamaması için internet tabanlı arama uygulamalarının tercih edilmesi büyük önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

USOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunularak şunlar kaydedildi:

"İstanbul-Silivri merkezli depremin ardından iletişim şebekelerinde yoğunluk yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu tür durumlarda iletişimin aksamaması için internet tabanlı arama uygulamalarının tercih edilmesi büyük önem taşımaktadır."

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