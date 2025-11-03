Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti

Duayen yönetmen ve oyuncu Ahmet Gülhan, yaşamını yitirdi. 1967'de Haldun Taner, Metin Akpınar ve Zeki Alasya ile birlikte Devekuşu Kabare'yi kuran Gülhan, 85 yaşında vefat etti. Geçtiğimiz hafta akciğerlerinden rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Gülhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ahmet Gülhan'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi Gülümser Gülhan da 14 Mart'ta hayata veda etmişti. Ahmet Gülhan; "Yarım asırlık eşimi kaybettim. Acım sonsuzdur" sözleriyle acısını dile getirmişti.

Acı haberi ise oyuncu Umut Oğuz sosyal medyasından, "Türk tiyatrosunun en önemli oyuncularından biri, Devekuşu Kabare’nin kurucularından, bilgi deryası güçlü yönetmen, beni sahnede izleyip oyuncu eden, hayatıma her dokunuşunda kendimi bulduğum efsane adam, manevi babam Ahmet Gülhan'ı kaybettik. Başımız sağ olsun" sözleriyle duyurdu.

Ahmet Gülhan kimdir?

1940 yılında İstanbul'da doğan Ahmet Gülhan, öğrenciliği sırasında Milli Türk Talebe Birliği'ne girdi. İcra Konseyi Başkanı olarak tiyatro ve spordan sorumlu idi. Tiyatroya başlaması, öğrenciliği sırasında rahatsızlanan bir oyuncunun yerine 'Duvarların Ötesinde' adlı oyunda sahneye çıkması ile oldu. Öğrenci tiyatrosunda amatör olarak oyunculuğa devam etti.

Onu izleyen Cahide Sonku'nun teklifi ile Cahit Irgat ile kurdukları Turne Tiyatrosu'nda 'Taşra Kızı' adlı oyunla profesyonel oyunculuğa başladı.

1965 yılında Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda ilk defa sahnelenen Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı oyununda rol aldı. 1967'de Haldun Taner, Metin Akpınar ve Zeki Alasya ile birlikte Devekuşu Kabare'yi, 1978'de Haldun Taner ile Tef Kabare'yi kurdu.

1980'li yıllarda TRT'de yayımlanan "Şüpheli Şemsettin" dizisinde canlandırdığı 'Şüpheli Şemsettin' karakteriyle de tanındı. Sinemada "Günahını Ödeyen Adam" (1969), "Sevgili Bebeklerim" (1987), "Suluboya" (2009), "Yeni Hayat" (2015), "Çalgı Çengi İkimiz" (2016), "Kardeşim Benim" (2016) adlı filmlerde oynadı. Tiyatroda mesleki örgütlenme için emek vermiş, tiyatro oyuncuları sendikası kuruluşunda rol almış; Tiyatro Oyuncuları Derneği başkanlığı yaptı.