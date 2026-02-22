Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

Türk sinema ve televizyonunun usta oyuncularından Ali Tutal, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

76 yaşındaki oyuncu geçirdiği beyin kanaması sonrası 27 Ocak'tan bu yana yoğun bakımda tedavi görüyordu. Usta oyuncu geçtiğimiz yıl mart ayında da kalp krizi geçirmiş ve bir süre tedavi görmüştü.

Entübe edilen oyuncunun hayati riskinin devam ettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edilmişti.

Usta oyuncu, "Geniş Aile", "Bereketli Topraklar Üzerinde" ve "Hemşo" gibi unutulmaz projelerdeki performansıyla Türk televizyon ve sinema dünyasında derin bir iz bırakmıştı.

Oyuncu Fırat Tanış, Ali Tutal'ın vefatını; "Kıymetli abimiz, sinema emekçisi, oyuncu Ali Tutal’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum..." sözleriyle duyurdu.

Ali Tutal kimdir?

Türk sinema ve televizyon dünyasının deneyimli isimlerinden Ali Tutal, 1950 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi.

Siyasal İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra çalışma hayatına adım atan Tutal, 1975-1976 yıllarında sinema sektöründe kariyerine başladı.

Tutal, oyunculuk kariyeri boyunca 50'den fazla sinema filmi ve 20'nin üzerinde televizyon dizisinde yer aldı.

Bunun yanı sıra teknik alanlarda da faaliyet gösteren Ali Tutal, dublaj süpervizörlüğü ve yerel aksan danışmanlığı gibi görevlerde bulundu.