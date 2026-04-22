Usta oyuncu Ferdi Atuner hayatını kaybetti

Pek çok dizi ve filmde rol alan, aynı zamanda İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olan Ferdi Atuner'den acı haber geldi.

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Atuner, hayata veda etti. Ailesi, sanatçının kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini bildirdi.

82 yaşında vefat eden oyuncu, Levent Kırca ile 'Olacak O kadar' skeçlerinde rol alarak, geniş çevrelerce tanınmıştı. Seslendirme sanatçısı da olan Atuner, 'Çocuklar Duymasın', 'Reyting Hamdi', 'En Son Babalar Duyar', 'Ayrılsak da Beraberiz' ve 'Çılgın Bediş' gibi dizilerle de izleyici karşısına çıkmıştı.

Ferdi Atuner kimdir?

Ferdi Atuner, 1 Ocak 1944'te Erzincan'da dünyaya geldi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olan Ferdi Atuner, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu’nda oynamıştır.

