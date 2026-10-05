Usta oyuncu Göksel Arsoy hayatını kaybetti

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Yeşilçam’ın en tanınmış jönlerinden ve Türk sinemasının “Altın Çocuk” lakaplı oyuncusu Göksel Arsoy 90 yaşında hayatını kaybetti.

"Kim Seslendirdi" isimli YouTube kanalında ünlü sanatçılarla yaptığı röportajlarla tanınan Sedat Tulumdaş, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Sinemamızın Altın Çocuk lakaplı oyuncusu Göksel Arsoy hayatını kaybetti. Ruhu şâd, mekanı cennet olsun. #kimseslendirdi #gökselarsoy https://t.co/tChfvUAoAt — Sedat Tulumdaş (@kimseslendirdi) October 5, 2026

"Cenaze büyük ihtimalle çarşamba günü olacak"

Aşkım Arsoy, babası Göksel Arsoy’un vefatıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Yaşlılık… 90 yaşındaydı. Son iki yıldır fena değildi ama aslında hiç sağlık problemi olmadı. Gözlerinde problem vardı. Göz görmeyince hareketi azaldı, hareketi azaldıkça zayıfladı. İki gün öncesine kadar normal gibiydi. Dün tepkisiz gibi duruyordu. Bugün de sabah uyuyormuş. Saat 10.00’da konuştum. 10.30’da gelmişler, nefes almadığını fark etmişler. Tek tesellimiz, hiçbir ağrı, sızı ve eziyet çekmeden gitmesi. Son zamanlarında halsizdi. Bizim için en büyük teselli hastane yüzü görmemiş olması. Bünyesi sağlamdı ama yaş 90. Cenaze büyük ihtimalle çarşamba günü olacak."

Göksel Arsoy kimdir?

5 Mart 1936’da Kayseri’de doğan Arsoy, sinemaya 1957'de Sırrı Gültekin’in yönettiği Kara Günlerim filmiyle başladı. 1959’da Belgin Doruk’la başrolünü paylaştığı Samanyolu filmiyle büyük bir şöhrete ulaştı. İkilinin filmlerdeki birlikteliği Yeşilçam’ın yıldız sisteminin oluşmasında önemli rol oynadı.

Taş Bebek, Bulunmaz Uşak, Şafak Bekçileri gibi dönemin önemli yapımlarında rol aldı. 1960’larda “ilk Türk James Bond’u” olarak tanımlanan Altın Çocuk serisinde oynadı ve yapımcılığını üstlendi.

100’den fazla filmde rol aldıktan sonra 1968’de sinemadan uzaklaştı; 2000’li yıllarda televizyon dizileriyle yeniden ekranlara döndü. Son filmi Unutulmayanlar oldu.

1999’da 36. Altın Portakal Film Festivali’nde Yaşam Boyu Onur Ödülü aldı.

Ayrıca 2019’da İstanbul Film Festivali’nin Sinema Onur Ödülü’ne layık görüldü.

Havacılığa büyük ilgi duyuyordu. 1963 yapımı Şafak Bekçileri onun bu tutkusunun da yansımasıydı.

Klasik Türk müziğinin önemli bestecilerinden Yesari Asım Arsoy’un yeğeniydi.

Göksel Arsoy, özellikle Belgin Doruk'la birlikte rol aldığı romantik filmler sayesinde 1950'lerin sonu ve 1960'ların başında Yeşilçam'ın en büyük erkek yıldızlarından biri haline geldi.