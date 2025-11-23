  1. Ekonomim
Usta oyuncu Halil Ergün vasiyetini açıkladı

Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimi ünlü oyuncu Halil Ergün, evinin ölümünden sonra müzeye dönüştürülmesini istediğini açıkladı.

Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimlerinden Halil Ergün, yıllar boyunca sanat hayatı boyunca biriktirdiği eserler ve hatıralarla dolu evinin geleceğine dair çarpıcı bir açıklama yaptı. Ergün, yaşamını yitirdikten sonra bu evin bir müzeye dönüştürülmesini ve sanatseverlere açık bir kültür alanı olarak hizmet vermesini istediğini ifade etti.

Halil Ergün, evini “Yaşam Müzesi”ne dönüştürmek istiyor

Sanatçının bu isteği, sadece kişisel bir arzu değil, aynı zamanda kültürel bir miras bırakma çabası olarak değerlendiriliyor. Ergün, hayatı boyunca edindiği tecrübelerin ve sanat yolculuğunun bir müze aracılığıyla gelecek nesillere aktarılmasının kendisini mutlu edeceğini ifade etti.

Halil Ergün, evinin bir “yaşam müzesi”ne dönüşerek, Türk sinemasının tarihine katkıda bulunmasını ve ziyaretçilere ilham kaynağı olmasını amaçladığını dile getirdi.

