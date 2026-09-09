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Usta oyuncu İlhami Adsal yaşamını yitirdi

Oyuncu İlhami Adsal, Çanakkale'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İkindi vakti kılınan namazın ardından Adsal, köy mezarlığında defnedildi.

Haber Merkezi
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Usta oyuncu İlhami Adsal yaşamını yitirdi
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Usta oyuncu İlhami Adsal'ın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. İlhami Adsal, Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Suluca köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Suluca köyünde, Adsal için cenaze töreni düzenlendi. İkindi vakti kılınan namazın ardından Adsal, köy mezarlığında defnedildi.

Adsal'ın, bir süredir tedavi gördüğü Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde dün gece hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.

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