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Usta oyuncu Kadir İnanır yeniden hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz ay beyninde pıhtı atan usta oyuncu Kadir İnanır yeniden hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi
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Usta oyuncu Kadir İnanır yeniden hastaneye kaldırıldı
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Kadir İnanır, 24 Mart'ta evinde rahatsızlanmış ve acil olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Beyin MR'ı sonuçlarına göre operasyon geçiren oyuncunun tıkalı damarı açılmıştı.

Sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı

Ekol Tv'de yer alan habere göre, bugün yaşadığı sağlık problemi nedeniyle evinden hastaneye kaldırılan İnanır'ın şu anki sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Doktorların ilerleyen saatlerde detaylı bir bilgilendirme yapması bekleniyor.

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