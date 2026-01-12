Usta oyuncu Koray Ergun hayatını kaybetti

Türk tiyatrosu ve televizyon dünyasında uzun yıllar emek veren usta oyuncu Koray Ergün, 68 yaşında yaşamını yitirdi. Pek çok tiyatro oyunu ve ekran projesinde izleyiciyle buluşan Ergün’ün, bir süredir beyninde tespit edilen tümör nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Sanat camiasında derin üzüntü yaratan vefat, sevenlerini ve meslektaşlarını yasa boğdu.

Beyninde 3 cm çapında bir ur tespit edilmişti

Koray Ergun, geçtiğimiz Şubat ayında sağ elindeki güç kaybı şikâyetiyle hastaneye başvurmuş, yapılan MR ve tomografi sonuçlarında beyninde 3 cm çapında bir ur tespit edilmişti. 6 Şubat 2025'te gerçekleştirilen yaklaşık 5 saatlik mikro cerrahi ameliyat sonrası tüm urun temizlendiği bildirilmişti.

Koray Ergun kimdir?

Türk tiyatrosu ve ekran dünyasının deneyimli ismi Koray Ergun, 68 yaşında hayatını kaybetti. Uzun kariyeri boyunca hem sahnede hem de ekran projelerinde iz bırakan Ergün, Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) ve Ekin Tiyatrosu gibi önemli tiyatro topluluklarında görev aldı.

Tiyatro oyunlarındaki derin ve etkileyici performanslarıyla tanınan sanatçı, sinema ve dizilerdeki karakter rolleriyle de geniş bir izleyici kitlesi kazandı. Ergun, sadece sahne ve ekran deneyimiyle değil, yetiştirdiği genç oyuncular ve tiyatroya katkılarıyla da Türk sahne sanatlarında unutulmaz bir isim olarak kabul ediliyor.