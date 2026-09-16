Usta oyuncu Münir Canar hayatını kaybetti

Devlet Tiyatrolarının emekli sanatçısı, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Münir Canar yaşında yaşamını yitirdi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türk tiyatrosu ve ekranlarının değerli çınarlarından birinin kaybedilmesinden duyulan derin üzüntü dile getirilerek "Devlet Tiyatrolarının Usta İsmi, Hocamız Münir Canar’ı Kaybettik... Türk tiyatrosunun, sinemasının ve televizyon ekranlarının en değerli çınarlarından, Devlet Tiyatrolarından emekli duayen sanatçımız, hocamız Münir Canar’ın 81 yaşında aramızdan ayrılmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz." denildi.

"Ömrünü sanata adadı"

Canar'ın sahneye ve oyunculuğa sunduğu katkılara dikkat çekilen mesajın devamında, şunlar kaydedildi:

"Ömrünü sanata adayan Münir Canar, Devlet Tiyatroları çatısı altında oyuncu ve yönetmen olarak pek çok esere hayat verdi. Sahnedeki güçlü yorumunun yanı sıra sinema ve televizyon ekranlarında da kendine özgü oyunculuğuyla derin izler bıraktı. Değerli üstadımız Münir Canar’ı saygı, sevgi ve rahmetle anıyor; başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm sanat camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet, hatırası daim olsun. Seni çok özleyeceğiz..."