Usta oyuncu Şerif Sezer Muğla'da trafik kazası geçirdi!

Yalı Çapkını dizisinde “Hattuç Hala” karakterini canlandıran usta oyuncu Şerif Sezer, otomobiliyle Muğla’nın Bodrum ilçesine giderken Milas-Söke karayolunda trafik kazası geçirdi.

Şerif Sezer ölümden döndü

Edinilen bilgilere göre, Söke yönünden Milas’a doğru ilerleyen iki aracın Milas Ziraat Odası Başkanlığı önünde henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştığı bildirildi. Kazanın şiddetiyle araçlarda ciddi hasar oluşurken, Şerif Sezer’in içinde bulunduğu aracın da kazaya karıştığı öğrenildi. Hurda haline gelen otomobilden çıkan Şerif Sezer’in ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. Şerif Sezer’in çağrılan bir arkadaşı tarafından Bodrum’a yoluna devam ettiği belirtildi.