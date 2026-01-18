Usta oyuncu Tuncel Kurtiz'in evi ve oteli satışa çıkarıldı

Usta oyuncu merhum Tuncel Kurtiz, hafızalara kazınan “Ramiz Dayı” karakterinin ötesinde, yaşamını sürdürdüğü mekânlarla da iz bıraktı. Sanatçının uzun yıllar yaşadığı Kazdağları’ndaki özel evi ile Zeytinbağı Oteli satışa çıkarıldı.

Geçmişte çok sayıda sanatçıya ev sahipliği yaptı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Kazdağları’nın eteklerinde yer alan bu yapılar, yalnızca mimari özellikleriyle değil; Kurtiz’in doğa, edebiyat ve sanatla iç içe geçen yaşamının izlerini taşıyan kültürel bir miras olmalarıyla da dikkat çekiyor. Geçmişte çok sayıda sanatçıya ev sahipliği yapan Zeytinbağı Oteli, taşıdığı tarihsel misyon ve sanatsal kimliğiyle ön plana çıkıyor.

Nitelikteki kişi veya kurumlara devredilmesi hedefleniyor

Oda TV'nin haberine göre, satışa çıkarılan taşınmazların, Tuncel Kurtiz'in kültürel mirasını ve Kazdağları'nın özgün dokusunu muhafaza edebilecek. Satış sürecinin profesyonel bir titizlikle yürütüldüğü kaydedilirken, mülklere ilişkin bilgilerin randevu usulüyle paylaşılacağı bildirildi.