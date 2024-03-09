Usta oyuncu Zafer Algöz'ün acı günü
Ünlü oyuncu Zafer Algöz’ün annesi Güner Algöz hayatını kaybetti.
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Usta oyuncu Zafer Algöz, annesi Güner Algöz’ün hayatını kaybettiğini duyurdu.
Oyuncu sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Ailemizin ulu çınarı, sevgili Annemiz Güner Algöz’ü kaybettik. Acımız büyük, tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Cenazesi 9 Mart Cumartesi günü Burhaniye Koca Camii'nden ikindi namazına müteakiben, Geriş Kabristanı'na defnedilecektir." ifadelerini kullandı.