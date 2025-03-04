Usta sanatçı Edip Akbayram son yolculuğuna uğurlanıyor!

Sanatçı Edip Akbayram, zatürre sonrası geçirdiği iç kanama nedeniyle 4 Ocak'ta hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören 52 gün sonra Edip Akbayram, 2 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti.

İlk veda Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda

Akbayram’a ilk veda Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılıyor. "Güzel Günler Göreceğiz","Aldırma Gönül", "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz", “Bekle Bizi İstanbul” gibi şarkılarıyla tanınan sanatçının cenazesi, tören için buraya getirildi. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Edip Akbayram için belgesel gösterimi yapıldı.

Usta sanatçıya son görev

Edip Akbayram'ın veda töreninde; eşi Ayten Akbayram, kızı Türkü Akbayram, oğlu Ozan Akbayram ve ailesinin diğer üyelerinin yanı sıra; aralarında MSG Başkanı Ferhat Göçer, MESAM Başkanı Recep Ergül, Fırat Tanış, Ahmet Selçuk İlkan, Ali Rıza Binboğa, Kubat'ın da aralarında olduğu birçok isim katıldı. Usta sanatçıya son görevini yerine getirmek için sevenleri, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki yerini aldı.

"Canımın yarısını kaybettim"

Edip Akbayram'ın 46 yıllık eşi Ayten Akbayram da acısını "Türkiye çok değerli bir evladını kaybetti. Ben de canımın yarısını kaybettim" diye ifade etti.

Edip Akbayram Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek

Anma töreninin ardından, öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Sanatçı daha sonra Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Edip Akbayram kimdir?

"Aldırma Gönül", "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz", “Bekle Bizi İstanbul” başta olmak üzere milyonların gönlünde yer etmiş daha onlarca şarkısıyla tanınan; Türk müziğinin özgün sesi, güçlü yorumu, duygusal şarkıları ve mütevazı kişiliğiyle kalplerde yer eden Edip Akbayram, 1950’de Gaziantep’te dünyaya gözlerini açtı. Sanatçı, Henüz 9 aylıkken çocuk felcine yakalandı.

Akbayram'ın müziğe ilgisi de çocuk yaşlarda başladı, henüz lise öğrencisiyken kurduğu orkestrada hem çaldı, hem söyledi. İlk plağı “Kendim Ettim, Kendim Buldum”u da o yıllarda çıkardı..Sanatçının zirveye uzanan öyküsü şöyle gelişti:

1968’de hayallerinin peşinden İstanbul’a gitti. 3 yıl sonra girdiği Altın Mikrofon yarışmasında Aşık Veysel’in şiirinden esinlenerek besteledği “Kükredi Çimenler”le birinci oldu. Ardından “Aldırma Gönül”, “Garip”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi şarkılarla büyük satış rakamları elde etti. 80’li yıllarda TRT’ye çıkması yasaklandı. Ancak 90’larda yeni bir çıkış yaptı ve "Türküler Yanmaz" albümüyle toplumsal sorunlara dikkat çekti. Kendi deyimiyle ‘kalıcı bir şeyler’ yapmak istiyordu.. Öyle de oldu..

Geniş halk kitlelerine ulaşan usta sanatçı, 20’den fazla albüm, 15’ten fazla 45’likle unutulmaz şarkılara imza attı. Altın plak ödüllü sanatçı, 50 yılı aşan kariyerinde 250’den fazla ödül kazandı.

Öte yandan Edip Akbayram, 1979 yılında Ayten Akbayram ile evlendi. Çiftin Türkü Akbayram ve Ozan Akbayram adında iki çocuğu bulunuyor.