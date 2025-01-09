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Usta sanatçı Edip Akbayram yoğun bakıma alındı

Düşme sonucu iç kanama geçiren Edip Akbayram yoğun bakıma alındı. Usta sanatçının tedavisi devam ediyor.

Haber Merkezi
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Usta sanatçı Edip Akbayram yoğun bakıma alındı
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Usta sanatçı Edip Akbayram, düşme sonucu yaşadığı kaza nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavisine devam ediliyor

İç kanama geçirdiği belirlenen Akbayram, yoğun bakıma alındı ve tedavisine devam ediliyor. Sanatçının hastaneye kaldırıldığı haberi hayranlarını ve sanat camiasını derinden üzdü. Sevenleri ve yakınları, sosyal medya üzerinden destek mesajları paylaştı.

Edip Akbayram kimdir?

Türk halk müziği ve özgün müzik türlerinde birçok unutulmaz esere imza atan Edip Akbayram, sanat hayatındaki başarıları ve güçlü sesiyle tanınıyor. Sanatçı, Türkiye'nin kültürel zenginliklerini yansıttığı eserleriyle milyonların sevgisini kazandı.

 

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