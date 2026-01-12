Usta sanatçı Haldun Dormen entübe edildi

Oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı 97 yaşındaki Haldun Dormen, kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyordu.

Bir süredir tedavisi devam eden Haldun Dormen, yaklaşık bir hafta önce yoğun bakıma kaldırıldı.

Usta sanatçının oğlu Ömer Dormen, babasının sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Dormen, yoğun bakımda tedavisi süren babasının solunumunun daha iyi desteklenebilmesi amacıyla bugün entübe edildiğini belirtti.

Bu süreci de atlatacağına yürekten inandıklarını ifade eden Dormen, önümüzdeki günlerde iyi haberler paylaşmayı umut ettiklerini söyleyerek "Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

Devlet sanatçısı ünvanına da sahip usta oyuncu, bu sene sanat hayatının 72. yılını kutluyor.

Dormen, 1990'lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru ünvanıyla ödüllendirildi, birçok önemli festivalde onur ödülüne değer görüldü.