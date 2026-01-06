Usta sanatçı Haldun Dormen yoğun bakımda
97 yaşındaki usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, enfeksiyon tedavisi gördüğü hastanede yoğun bakıma kaldırıldı.
Oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen (97), kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyordu. Bir süredir tedavisi devam eden Haldun Dormen, dün gece saatlerinde yoğun bakıma kaldırıldı.
Devlet sanatçısı ünvanına da sahip usta oyuncu, bu sene sanat hayatının 72. yılını kutluyor.
Dormen, 1990'lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru ünvanıyla ödüllendirildi, birçok önemli festivalde onur ödülüne değer görüldü.