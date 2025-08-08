Usta sanatçı Saadet Sun hayatını kaybetti

Oyuncu ve şarkıcı Saadet Sun hayatını kaybetti. Saadet Sun'un vefat ettiğini ünlü oyuncu Işıl Yücesoy duyurdu.

Yücesoy, sosyal medyadaki paylaşımında, "Ah be canım dostum, ah be canım arkadaşım… Nasıl yüreğimi yaktın da gittin bilemezsin. Nasıl iyi bir sanatçıyı, nasıl iyi bir insanı kaybettik. Canım Saadet Sun. Hiç unutulmayacaksın. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Saadet Sun kimdir?

1950 yılında doğan Saadet Sun 1965'lerde tiyatro 1970'lerde ise sahne hayatına başladı. "Sevgilim", "Bilemiyorum" ve "Mükafat" gibi unutulmaz eserlere imza atan Sun, "Sıfıra Sıfır / Yeter Ki" adlı 45'lik plağı dikkatleri üzerine çekti.

1990 yılında sahne hayatına veda eden sanatçı, müzikle olan bağını sürdürmüş ve zaman zaman nostaljik projelerde yer almıştır. 1979 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'nde "Sevgilim" adlı şarkısıyla dördüncü oldu.