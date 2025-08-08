  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Usta sanatçı Saadet Sun hayatını kaybetti
Takip Et

Usta sanatçı Saadet Sun hayatını kaybetti

Unutulmaz eserlere imzasını atan ünlü sanatçı Saadet Sun 81 yaşında vefat etti. Sun'un acı haberini Işıl Yücesoy sosyal medyadan duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Usta sanatçı Saadet Sun hayatını kaybetti
Takip Et

Oyuncu ve şarkıcı Saadet Sun hayatını kaybetti. Saadet Sun'un vefat ettiğini ünlü oyuncu Işıl Yücesoy duyurdu.

Yücesoy, sosyal medyadaki paylaşımında, "Ah be canım dostum, ah be canım arkadaşım… Nasıl yüreğimi yaktın da gittin bilemezsin. Nasıl iyi bir sanatçıyı, nasıl iyi bir insanı kaybettik. Canım Saadet Sun. Hiç unutulmayacaksın. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Saadet Sun kimdir?

1950 yılında doğan Saadet Sun 1965'lerde tiyatro 1970'lerde ise sahne hayatına başladı. "Sevgilim", "Bilemiyorum" ve "Mükafat" gibi unutulmaz eserlere imza atan Sun, "Sıfıra Sıfır / Yeter Ki" adlı 45'lik plağı dikkatleri üzerine çekti. 

1990 yılında sahne hayatına veda eden sanatçı, müzikle olan bağını sürdürmüş ve zaman zaman nostaljik projelerde yer almıştır. 1979 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'nde "Sevgilim" adlı şarkısıyla dördüncü oldu.

Ünlü müzik organizatörü Siyabend Süvari yaşamını yitirdiÜnlü müzik organizatörü Siyabend Süvari yaşamını yitirdiGündem
Gündem
Bakan Uraloğlu duyurdu: 11,5 milyon insanımız hızlı tren konforuna kavuşacak
Bakan Uraloğlu duyurdu: 11,5 milyon insanımız hızlı tren konforuna kavuşacak
Son dakika: Çanakkale’de yangın! Boğaz gemi trafiğine kapatıldı
Son dakika: Çanakkale’de yangın! Boğaz gemi trafiğine kapatıldı
Atık suyu yasalara aykırı şekilde deşarj eden ESKİ'ye 668 bin lira ceza uygulandı
Atık suyu yasalara aykırı şekilde deşarj eden ESKİ'ye 668 bin lira ceza uygulandı
Abdülhamid Han gemisi Türkali-33 kuyusunda yeni göreve başlayacak
Abdülhamid Han gemisi Türkali-33 kuyusunda yeni göreve başlayacak
Ünlü müzik organizatörü Siyabend Süvari yaşamını yitirdi
Ünlü müzik organizatörü Siyabend Süvari yaşamını yitirdi
Ankara’da sahte alkol nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti
Ankara’da sahte alkol nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti