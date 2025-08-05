Usta sanatçı Selçuk Alagöz vefat etti

Kardeşi Rana Alagöz ile birlikte birçok şarkıyı hit haline getiren, 80 dilde şarkı söyleyerek bu konuda rekor kıran, üç altın plak ödülüne sahip usta sanatçı Selçuk Alagöz, yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluğu nedeniyle Bodrum'da hastaneye kaldırılmıştı.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Selçuk Alagöz bugün vefat etti. 80 yaşındaki usta sanatçının vefat haberini kızı sosyal medya hesabından duyurdu. Acı haberi veren Banu Alagöz, "Bugün 11:50'de babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Banu Alagöz SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Babam yaşamını yitirdi. Cenazesini İstanbul’a götüreceğiz. Muhtemelen 7 Ağustos Zincirlikuyu Mezarlığı’nda ikindi namazından sonra toprağa verilecek. Babamı arayıp soran binlerce hayranı ve sevdiği kişilere teşekkür ediyorum. Allah rahmet eylesin” dedi.

Film-San Vakfı da Selçuk Alagöz'ün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Selçuk Alagöz kimdir?

Selçuk Alagöz, 5 Ağustos 1944 tarihinde İstanbul'da doğdu. Müzik kariyerine 1964 yılında Erol Büyükburç'un orkestrasında başlamış ve 1965 yılında Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği "Altın Mikrofon" yarışmasında "Kemerin Naftaları" adlı şarkısıyla finale kalmıştır.

Selçuk Alagöz, Türk popüler müzik tarihinin önemli şarkılarından bazılarını seslendirmiştir. "Her Şey Bitmiştir Artık", "Aşkın Gözü Kör Mü", "Dibi Dibi Da" gibi eserleriyle tanınmıştır. Ayrıca, "Malabadi Köprüsü" adlı şarkısı da büyük ilgi görmüş ve 1975 yılında Polydor etiketiyle yayımlanmıştır.

Müzik kariyerinde dört Altın Plak ödülü ve birçok diğer ödül kazanmıştır. Toplamda 23 single ve 7 albüm yayımlamıştır. Kardeşleri Rana, Ali ve Nilüfer Alagöz ile birlikte 1980'lerde 80 farklı dilde şarkılar seslendirerek konserler vermişlerdir.