Usta söz yazarı Ülkü Aker hayatını kaybetti

Türk müziğine sözleriyle unutulmaz eserler kazandıran usta söz yazarı Ülkü Aker, İstanbul’da hayatını kaybetti. Acı haberi, sanatçının yıllarca birlikte çalıştığı yakın dostu Nil Burak ile yapımcı Hakan Eren paylaştı. Aker’in vefatı sanat camiasında derin üzüntü yarattı.

Pop müziğin seyrini değiştiren kilit isimlerden biri oldu

Ülkü Aker, özellikle 1970’li ve 80’li yıllarda yabancı şarkılara yazdığı Türkçe sözlerle (aranjman) pop müziğin seyrini değiştiren kilit isimlerden biri oldu. Fecri Ebcioğlu ve Fikret Şeneş gibi öncü isimlerin başlattığı ekolü devralan Aker, sadece pop müzikte değil; alaturka ve arabesk türlerinde de "duygusal derinliği" ön plana çıkaran eserlere imza attı.

Onun kalemi; Ajda Pekkan, Ferdi Özbeğen, Ayten Alpman, Nilüfer, Sezen Aksu ve Selda Bağcan gibi devlerin sesinde hayat bulan yüzlerce ölümsüz eseri Türk müziğine armağan etti.

"35 YILIN ŞARKILARI" İLE ÖLÜMSÜZLEŞTİ

Kariyerine sığdırdığı devasa külliyatı 2011 yılında taçlandıran Aker, "35 Yılın Şarkıları" isimli anı albümünü çıkarmıştı. Bu özel projede, onun yazdığı şarkılar yine dönemin ve günümüzün en ünlü sesleri tarafından yorumlanarak bir saygı duruşu niteliği kazanmıştı. Sanatçı, bu albümle hem geçmişi yad etmiş hem de yeni nesillere şarkıların arkasındaki "gizli kahramanı" hatırlatmıştı.

Ülkü Aker kimdir?

Ülkü Aker, 1943 yılında İstanbul'da altı çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya geldi. Ülkü Aker, Fecri Ebcioğlu, Sezen Cumhur Önal ve Fikret Şeneş gibi isimlerden sonra 70'li ve 80'li yıllarda yabancı şarkılara Türkçe söz yazma işinde (aranjman şarkılarda) oldukça başarılıydı. Ülkü Aker, söz yazarlığı hünerini sadece aranjman şarkılarda değil, alaturka ve arabesk şarkılarda da gösterdi.

Ülkü Aker, 'Hür Doğdum Hür Yaşarım', 'Bir Fincan Kahve Olsam', 'Benim Gözüm Sende', 'Eskimeyen Dost', 'Yok Yok Yalan Deme', 'İnleyen Nağmeler', 'Gülünce Gözlerinin İçi Gülüyor', 'Zor Dostum Zor', 'Kırk Yıllık Dost Gibiyiz İkimiz', 'Şarkımı Senin İçin Yazdığımı Bilseydin', 'Sana Ne Kime Ne', 'Boşvere Boşvere', 'Tek Başına', 'Bazen' ve 'Kim Arar Seni Kim Arar' gibi çok sayıda sevilen ve ünlü şarkıların sözlerini yazdı.

Ülkü Aker; Ferdi Özbeğen, Ayten Alpman, Ajda Pekkan, Nilüfer, Nil Burak, Selda Bağcan, Sezen Aksu gibi şarkıcılara da söz yazarlığı yapmıştı. Tüm şarkıcılar içinde Ülkü Aker şarkıları söyleme rekoru Ferdi Özbeğen'in elindedir. Ferdi Özbeğen'in hemen hemen bütün albümlerinde fazlasıyla Ülkü Aker şarkısı vardı. Akrep Nalan'ın 'Halikarnas' şarkısı ile Seyyal Taner'in seslendirdiği 'Son Verdim Kalbimin İşine' ve 'Kalbimi Affettim' şarkıları da Ülkü Aker'in eseridir. Nilüfer, Ülkü Aker'in 'Of Aman Aman', 'Oh Ya', 'Son Arzum', 'Kim Arar Seni', 'Selam Söyle', 'Başıma Gelenler', 'Kim Kime Dum Duma', 'Ara Sıra Bazı Bazı', 'Baştan Anlat', 'Ne Olacak Şimdi' gibi şarkılarını da seslendirdi.