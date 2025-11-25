Usulsüz satış yapan eczaneye operasyon: 2 bin 500 ilaca el konuldu

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Sağlık Müdürlüğüne Başakşehir'de faaliyet gösteren bir eczanenin muvazaalı olarak işletildiği ve yüksek miktarda ilaç satışı yaptığı yönünde ihbar ulaştığını aktardı.

Çalışmalar sonucunda 30 Temmuz'da eczanede yapılan denetimde Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) satılmış ilaçların raflarda bulunduğu, İlaç Takip Sistemi (İTS) kayıtlarında görünen çok sayıda ilacın ise eczane içinde fiziki olarak bulunmadığının tespit edildiğini kaydeden Güner, şu bilgileri paylaştı:

"Bu kapsamda 4 Ağustos'ta eczane hakkında muvazaa incelemesi başlatıldı. Faturasız satışlar için vergi dairesine, SGK'ye satılmış ilaçlar için SGK'ye, etik ihlaller nedeniyle Bölge Eczacı Odası'na gerekli bildirimler yapıldı. Ayrıca, Müdürlüğümüzce gerekli idari para cezaları uygulanarak yetkisiz satış yaptığı belirlenen şahıs hakkında arama ve el koyma talebinde bulunuldu. 4 Kasım'da ceza hakimliğinin kararı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğümüzle ortak düzenlenen operasyonda, şüpheli şahsın ikametinde koliler ve bavullar içinde yaklaşık 2 bin 500 ilaca el konuldu."

Güner, vatandaşların ilaca doğru, güvenli ve yasal yollarla ulaşmasını engelleyen tüm izinsiz ticaret ve muvazaa girişimlerine karşı mücadelelerinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.