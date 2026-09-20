UYAP güncellendi: Yeni dijital hizmetler devrede

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Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "UYAP’ın güçlü teknolojik altyapısını, günün ihtiyaçları ve vatandaşlarımızın beklentileri doğrultusunda geliştirmeye devam ediyoruz. Adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştıran; yargı ve icra süreçlerini daha hızlı, güvenli ve etkin hale getiren dijital dönüşüm çalışmalarımızı kararlılıkla hayata geçiriyoruz. UYAP’ın yeni güncellemesiyle vatandaşlarımızın işlemlerini dijital ortamda daha kolay takip edebilmesini, başvuru ve sorgulama süreçlerini daha hızlı ve pratik şekilde yürütebilmesini sağlayan yeni uygulamaları hizmete sunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ‘Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma’ hedefimiz doğrultusunda; dijital altyapımızı daha da güçlendirerek erişilebilir, öngörülebilir ve güven veren bir yargı sistemi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı yeni özellikleri sıraladı

Adalet Bakanlığının resmi sosyal medya hesabında UYAP'a ilişkin yeni düzenlemeler ve uygulamalar paylaşıldı. Açıklamada, vatandaşların adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştıran dijital imkanların genişletildiği ifade edildi.

Yargı ve icra işlemlerinde yeni düzenlemeler yapıldı

UYAP kapsamında yargı ve icra işlemlerine yönelik çeşitli güncellemeler gerçekleştirildi.

Gerçek kişiler için daha önce sunulan banka sorgulama imkanının kapsamı genişletilerek tüzel kişilerin de bu hizmetten yararlanması sağlandı. İcra Ceza Mahkemelerinde resen e-Duruşma yapılabilmesine yönelik düzenleme de uygulamaya konuldu.

Hissedarlar arasındaki açık artırmalarda yalnızca hak sahibi hissedarların ihaleye katılabilmesi için gerekli kontroller devreye alındı. Nafaka tutarının değiştiği dosyalarda ise eski ve yeni tutarların ilgili dönemlere göre hesaplanmasına imkan verecek şekilde sistem güncellendi.

Vatandaş Portal üzerinden dijital hizmetler artırıldı

UYAP Vatandaş Portalı üzerinden sunulan hizmetlere de yeni imkanlar eklendi. Alo Adalet kapsamında elektronik başvuru yapılabilmesi ve başvuruların takip edilebilmesi hizmete sunuldu.

4060 UYAP SMS hizmetinde başvuru ve abonelik iptali işlemlerine Vatandaş Portal üzerinden ulaşılabilmesi sağlandı. Cumhuriyet Başsavcılıklarına Vatandaş Portal aracılığıyla gönderilen dilekçelerin yine portal üzerinden görüntülenebilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Adli para cezalarının UYAP üzerinden çevrim içi ödenebilmesi için de çalışma yürütüldü. Gelir İdaresi Başkanlığı ile gerçekleştirilen entegrasyonun ardından söz konusu uygulamanın pilot adliyede hayata geçirileceği bildirildi.

UYAP'ta sorgulama ve işlem seçenekleri genişletildi

Güncellemeler kapsamında borçluların şirket ortaklık bilgilerinin sorgulanabilmesi mümkün hale getirildi. Şirket ortaklığının haczine ilişkin taleplerin de Avukat Portal üzerinden elektronik ortamda gönderilebilmesinin önü açıldı.

İcra dosyalarında kullanılan entegrasyon sorgularına firma ortaklık bilgileri dahil edildi. Ücretli entegrasyon sorgularında uygulanan 60 dakikalık süre sınırı da kaldırıldı.

Tebligat işlemlerinde ise 18 yaşından küçük kişilerin seçilmesi durumunda kullanıcıyı uyaran kontrol mekanizması devreye alındı.

Adalet Bakanlığının paylaşımında, yapılan güncellemelerin vatandaşların adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığı, elektronik işlem imkanlarını genişlettiği ve dijital adalet altyapısının güçlendirilmesine yönelik olduğu vurgulandı.

“Türkiye Yüzyılı, Adalet Yüzyılı” ifadesinin de kullanıldığı paylaşımda, UYAP üzerinden sunulan dijital hizmetlerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.