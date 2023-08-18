Uyar: Mevsimlik tarım işçilerinin kayıt dışı çalıştırılmasına derhal son verilmeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, her yıl Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin'den mart ayında yola düşen mevsimlik tarım işçilerinin, Bursa, Sakarya, Isparta, Zonguldak, Bolu ve Düzce başta olmak üzere, geçim derdi için ülkenin batısına göç ettiklerini aktardı.

Mevsimlik tarım işçilerinden bazılarının göç sırasında hayatını kaybettiğini ifade eden Uyar, "2021 yılında 318, 2022 yılında 359 ve bu yılın ilk yedi ayında 179 olmak üzere son 31 ayda en az 859 mevsimlik tarım emekçimiz trafik kazası, düşme, güneş çarpması, boğulma, barınma, dinlenme, temizlik, yetersiz beslenme, sağlığa erişememe nedenleri başta olmak üzere birçok sebepten dolayı yaşamını yitirdi." diye konuştu.

"Mevsimlik tarım işçisinin alın terinin karşılığı günlük 447 TL"

İktidarı eleştiren Uyar, "İktidar son seçim beyannamesinde, her yıl sayıları en az 1 milyon civarında olan güvencesiz mevsimlik tarım emekçileri ile ilgili sadece üç cümle kurmuştur. Bakın iktidar ne vaat etmiş, ne yapmış: ‘Mevsimlik tarım işçileri gibi gruplar için özel sosyal sigorta programları oluşturacak, sosyal güvenlik kapsamını en üst seviyeye çıkaracağız.’ ‘Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitim imkanlarını daha da iyileştireceğiz.’ ‘Mevsimlik tarım işçisi kadınların sosyal güvenlik başta olmak üzere çalışma şartlarını iyileştireceğiz.’ Seçimlerin üzerinden üç ayı aşkın bir süre geçti. Peki, buradan soruyoruz: Seçim beyannamesinde yer alan bu üç vaatten hangisini hayata geçirdiniz? Sizin bu alanda vaatte bulunup tutmadığınız her söz, mevsimlik tarım işçilerinin daha fazla ölmesine, daha fazla emeğinin gasp edilmesine, onların daha fazla ayrımcılığa maruz kalmasına neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının genelgesi ile 2023 için mevsimlik tarım işçilerinin günlük yevmiyesinin 447 lira olarak belirlendiğine dikkati çeken Uyar, şöyle devam etti:

"Lakin her yıl olduğu gibi emekçilerin belirlenen bu ücretlerin altında çalıştırıldığını biliyoruz, görüyoruz. Çünkü işçiler, aldıkları ücretlerin bir kısmını kendilerine iş bulan dayıbaşı veya elçilere de vermek gibi bir zorunluluk ile karşı karşıyadır. Bu durum da göz önüne alındığında yılın 8 ayı kavurucu sıcakların altında, sağlıksız, barınma ve beslenme koşulları altında, 10-12 saat çalışmak zorunda kalan emekçilerin aylık kazançları asgari ücretin altına düşmektedir. Yani mevsimlik tarım işçiliği demek, asgari ücretin altında yarı aç yarı tok çalışmak demektir."

"Mevsimlik tarım işlerinde çocuk işçiliğine göz yumulmamalıdır"

Seçimlerin üzerinden 3 ay geçtiğini anımsatan Uyar, iktidara işçilerle ilgili seçim beyannamelerinde yer alan vaatlerden hangilerini hayata geçirdiklerine yönelik soru sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Uyar, çözüm önerisi olarak şunları sıraladı:

"Mevsimlik tarım işçilerinin kayıt dışı çalıştırılmasına derhal son verilmelidir. Mevsimlik tarım işçilerinin iş bulmasında arabuluculuk görevi yürüten ve herhangi bir hukuki statüsü bulunmayan elçi ve dayıbaşı gibi enformel iş ilişkisinin kurulmasına son verilmelidir. Mevsimlik tarım işçileri mevcut iş kanuna dahil edilmelidir. Mevsimlik tarım işçileri için her yıl belirlenen günlük ücretler, açlık sınırının altında olmayacak şekilde belirlenmelidir. Mevsimlik tarım işçilerinin çalıştıkları bölgelerde düzenli olarak sağlık taramaları yapılmalıdır. Kaldıkları alanların hijyen koşullarına uygun olması denetlenmelidir.

Mevsimlik tarım işçilerinin en fazla yaşamını yitirdiği trafik kazalarıyla ilgili gerekli önemler alınmalıdır. Kazalara yol açan araçların seyahatlerde kullanımını önüne geçilmelidir. Kadın ve erkek emekçiler arasındaki ücret eşitsizliğinin önüne geçilmelidir. Mevsimlik tarım işlerinde çocuk işçiliğine göz yumulmamalıdır. Bu konu ile ilgili gerekli tedbirler alınmalıdır. Ayrıca çocuklar için kreş ve yaz okulu uygulaması hayata geçirilmelidir. Mevsimlik tarım işçilerinin karşı karşıya kaldığı ayrımcılığın ortadan kaldırılması için gerekli düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Türkiye, uluslararası çalışma örgütü tarafından 2001 yılında kabul edilip 2003 yılında yürürlüğe giren '184 Nolu Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Sözleşmesi' tarım çalışanlarına ilişkin önemli düzenlemeyi derhal onaylamalıdır."