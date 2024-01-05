Uyarılar peş peşe: İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi... Çok sayıda il için sarı alarm

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ardından Sibirya kökenli soğuk hava dalgası yurda giriş yapacak. Meteoroloji'nin 7 günlük hava durumu tahmin raporuna göre, salı gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak, kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacak.

AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul'a kar yağışı uyarısında bulundu. AKOM, kentin pazartesi akşamından itibaren Sibirya kökenli soğuk havanın etkisine gireceğini, salı ve çarşamba günü de kar yağışının beklendiğini bildirdi.

Sıcaklıkların 5 ila 8 derece düşüp kar değerlerine ineceğine dikkat çekilen açıklamada, 9 Ocak Salı kentin yüksek kesimlerinde, 10 Ocak Çarşamba ise kent genelinde kar yağışının beklendiği vurgulandı.

11 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji'nin 5 Ocak'a ilişkin hava durumu raporunda 11 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Giresun, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin ve Artvin'in yüksek ve dağlık kesimleri ile Şırnak'ın doğusu, Van'ın güneyi ve doğusu, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yüksek ve dağlık kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 15°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu, bu sabah saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin yer yer sisli ve puslu, Doğu Akdeniz'in doğusunun akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı, bu sabah saatlerinde Isparta çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı bulutlu, doğusu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

MERSİN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısının hafif yağmurlu, doğusunun aralık yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40 ila 60 km/saat)esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı ve hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı ve hafif yağmurlu

KAYSERİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerine kadar aralıklı ve hafif yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40 ila 60 km/saat)esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Giresun, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin ve Artvin'in 1.000 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

RİZE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, dağlık ve yüksek kesimler kuvvetli yer yer yoğun kar yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda ve kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların Diyarbakır'ın doğusu, Muş'un güneyi, Şırnak'ın batısı, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağmur sağanak, Şırnak'ın doğusu, Van'ın güneyi ve doğusu ile Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli kar, bu illerin yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AĞRI °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, doğusu ve güneyi kuvvetli kar yağışlı, yüksek ve dağlık kesimleri yer yer yoğun kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Şırnak'ın ve Siirt'in doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Diyarbakır'ın doğusu, Şırnak, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağmur sağanak, Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yağışlar doğusunda yer yer kuvvetli

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı