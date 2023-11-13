Uyarıların ardından sağanak etkisini gösterdi: İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası yağışlar İstanbul Anadolu Yakası'nda etkisini sabah saatlerinde göstermeye başladı.



Sağanak yağış ile birlikte D-100 karayolu Pendik istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.



Yağışın etkisiyle yollarda su birikintileri meydana geldi. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, araçlar durma noktasına geldi.



İBB verilerine göre ise trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.