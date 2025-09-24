Uydu görüntülerinde Kaçkarlar’daki kar ve Karadeniz’e selle taşınan toprak kütleleri dikkat çekti

Kaçkar Dağları’nın zirvelerinde kar örtüsünün yoğun şekilde devam ettiği görülürken, Karadeniz kıyılarında ise hafta sonu yaşanan sel ve heyelanlarla birlikte derelerden taşınan büyük miktarda toprak ve çamurun denize karıştığı gözlemlendi. Bu taşınım nedeniyle denizin geniş bir bölümünde kahverengiye dönüşen alanlar dikkat çekiyor.