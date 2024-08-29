Uyuşturucu alan pilot, halüsinasyon görünce uçağı düşürmeye çalıştı

Alaska Havayolları'nın 2059 sefer sayılı uçuşunda, görev dışı bir pilot olan Joseph David Emerson, 83 yolcuyu taşıyan uçağı düşürmeye çalıştı.

Olayın ardından açıklama yapan Emerson, o sırada ne düşündüğünü anlattı.

'Magic' mantarların etkisi altında olan pilot, kokpitteki deneyiminin bir rüya olduğuna tamamen inandığını ve bu rüyadan uyanmak için motoru devre dışı bırakan kırmızı kolu çekmenin tek yol olduğunu düşündüğünü belirtti.

Ancak gerçekliğe döndüğünde, bunun bir kabus olduğunu fark etti. Olay, 22 Ekim 2023'te Washington'dan San Francisco'ya yapılan uçuş sırasında meydana geldi. Emerson, uçuş sırasında kokpitte oturuyordu ve halüsinasyonlar yaşıyordu.

"Kendimi tuzağa düşmüş gibi hissettim"

Emerson, havalimanına giderken kendini kötü hissettiğini ve eve asla dönemeyeceği korkusuna kapıldığını söyledi.

Uçağa bindiğinde bu his daha da yoğunlaştı. ABC News'a verdiği röportajda, "Kendimi tuzağa düşmüş gibi hissettim. 'Bu uçakta sıkışıp kaldım ve artık eve dönmeyeceğim' diye düşündüm" dedi.

Emerson, bu düşüncelerin etkisiyle uçakta panik yaşamaya devam etti: "Hiçbir şeyin gerçek olmadığına tamamen inandım."

Panik nöbeti geçirdi

Panik halinde bir arkadaşına mesaj atan Emerson, nefes egzersizleri yapması gerektiği yanıtını aldı. Ancak bu mesaj, onun rüyada olduğuna daha da inandırdı. Kulaklığını fırlattığını ve pilotların tepkisiz kalması nedeniyle bu durumun gerçek olmadığına daha da ikna olduğunu söyledi.

Emerson, "Bu durumdan uyanmam gerekiyordu" diye düşündüğünü belirtti. O anda kokpitteki motoru kapatan kolları çekmeye karar verdi. Neyse ki diğer pilotlar, Emerson'un ellerini tutarak durumu kontrol altına aldı.

Emerson, "Pilotların ellerimi tutması, beni tekrar gerçekliğe döndüren an oldu" dedi. Kokpitten çıkarıldıktan sonra kabine geçip bir kahve potundan yudum aldı. Ancak yeniden halüsinasyonlar yaşamaya başladı ve uçağın kapısını açmayı düşündü.

Emerson, uçağın kapısını açmaya çalışırken bir kabin görevlisinin müdahalesiyle durduruldu. Bu müdahale sonrası gerçeği yeniden kavradığını ve ne kadar büyük bir hata yaptığını anladığını söyledi.

Uçak, Portland, Oregon'a yönlendirilerek güvenli bir şekilde iniş yaptı. Emerson, uçak indiğinde tutuklandı ve 45 gün boyunca hapiste kaldı. İlk dört gün boyunca mantarların etkisinde kaldığını belirtti.

80 farklı suçlama ile karşı karşıya

Hapishanede bir doktor, Emerson'un "halüsinojen kalıcı algı bozukluğu" yaşadığını teşhis etti. Bu durum, psikedelik maddeler kullanan kişilerin uzun süre boyunca görsel halüsinasyonlar veya algı sorunları yaşamasına neden olabiliyor.

Emerson, 83 yolcunun hayatını tehlikeye atmaktan yargılanıyor ve 80 farklı suçlama ile karşı karşıya. "Yaptıklarımın sorumluluğunu almaya hazırım" diyen Emerson, yargılanırken yaşadığı tüm deneyimlerin göz önünde bulundurulmasını talep etti.