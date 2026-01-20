Uyuşturucu kullanmak suç mu? Uyuşturucu kullanmanın cezası nedir? soruları merak konusu oldu. Futboldan magazine, sanattan iş dünyasına birçok alanda düzenlenen operasyonlar kapsamında ünlü isimler tek tek gözaltına alındı. Bazıları tutuklanırken bazıları hakkında ise adli kontrolle tahliye kararı verildi. Hal böyle olunca kullanıcılar da uyuşturucu kullanımının suç olup olmadığını araştırmaya başladı.

UYUŞTURUCU KULLANMAK SUÇ MU?

Türkiye’de uyuşturucu madde kullanmak, satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında suç olarak tanımlanmıştır. TCK Madde 191 uyarınca, bir kişi yasadışı uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi kişisel kullanım için satın alır, kabul eder, bulundurur ya da kullanırsa, 2 ile 5 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun kamuya açık alanlarda işlenmesi durumunda, ceza daha da ağırlaştırılabilir.

Resmi yasaya göre, uyuşturucu kullanımı toplum sağlığına zarar veren yasa ihlali olarak değerlendirilir ve adli işleme tabi tutulur. Mahkemeler, özellikle ilk kez yakalananlar için tedavi ve denetimli serbestlik gibi alternatif yaptırımlar uygulayabilir. Ancak kişi bu şartlara uymazsa hapis cezası uygulanabilir.

UYUŞTURUCU KULLANMANIN CEZASI NEDİR?

Türkiye’de uyuşturucu madde kullanmak, Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında ciddi yaptırımlara tabidir. Kişisel kullanım amacıyla uyuşturucu madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişiler, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.

Ancak hukuk sisteminde öncelik rehabilitasyona verilmektedir. Bu suçtan dolayı başlatılan soruşturmalarda, şüpheli hakkında beş yıl süreyle "kamu davasının açılmasının ertelenmesi" kararı verilir. Erteleme süresi zarfında denetimli serbestlik ve ihtiyaç duyulması halinde tedavi süreci uygulanır.

Denetimli Serbestlik: Erteleme süresince en az 1 yıl denetimli serbestlik uygulanır.

Tekrar Etmesi Halinde: Erteleme süresi içinde suçun tekrarı, doğrudan dava açılmasına neden olur.

Tedavi Zorunluluğu: Mahkeme veya savcılık, kişinin bağımlılık derecesine göre tıbbi tedavi kararı verebilir.