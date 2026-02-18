Uyuşturucu operasyonu: 17 kişinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor

Kamuoyunun tanıdığı isimlerin de dahil edildiği "uyuşturucu" soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan isimler bugün adliyeye sevk edilecek.

Dün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda aralarında şarkıcı Murat Dalkılıç, şarkıcı Kaan Tangöze ve oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan ve yurt dışında bulunan şarkıcı Edis hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

Gözaltına alınan isimler, emniyette ifade verdikten sonra Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edilmiş, saç ve kan örnekleri alındıktan sonra emniyete götürülmüşlerdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ünlülerin bugün adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Gözaltına alınan isimler şu şekildeydi:

Hakan Tunçelli

Sırrı Murat Dalkılıç

Rıza Kaan Tangöze

Murat Cevahiroğlu

Barış Talay

Hakan kakız

Kemal Doğulu

Murat Öztürk

Murathan Kurt

Furkan Koçan

İsmail Hacıoğlu

Buse Görkem Narcı

Aygün Aydın

Ramazan Bayar

Tolga Sezgin

Alihan Taşkın

Nail Can Kurt

Operasyona ilişkin Başsavcılıktan yapılan açıklamada ise şunlar kaydedilmişti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2025/280882 sayılı soruşturması kapsamında;

TCK-191 Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak , TCK 227 Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme TCK-190 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak suçlarından talimatımız gereği 25 şüpheli şahsa yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’nce arama, el koyma ve gözaltına alma faaliyeti icra edilmiştir. Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilmiş olup diğer şüphelilere yönelik yakalama işlemleri devam etmektedir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."