Uyuşturucu soruşturması: Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. Kaya'nın tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi. Mahkeme Kaya dahil 14 kişinin tutuklanmasına karar verdi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın da aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı. Kaya ve beraberindekilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kaya'nın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Kaya'nın tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.

Mahkeme Kaya dahil 14kişinin tutuklanmasına karar verdi. Öte yandan 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.