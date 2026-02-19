Uyuşturucu operasyonu: Ünlü isimler serbest kaldı, beş kişi hakkında tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 17 Şubat’ta başlattığı ve ünlü isimleri kapsayan “uyuşturucu” soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Aralarında şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve stilist Kemal Doğulu’nun da bulunduğu 21 kişi sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, şarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu savcılıktan serbest kaldı. 12 kişi adli kontrol, 5 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Ne oldu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Şubat'ta ünlü isimlere yönelik yeni bir uyuşturucu opersyonu düzenlemişti.

Kamuoyunun yakından tanınan isimleri, gece yarısı evlerinden gözaltına alınmıştı.

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, iş insanı ve Terzi isimli mekanın sahibi Hakan Tunçelli, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Bonivex isimli işletmenin sahibi Murat Öztürk, Züber isimli firma ortakları Muratcan Kurt, Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, İsmail Hacıoğlu, Furkan Koçan ve eski boksör Adem Kılıççı gözaltına alınmıştı.

Yurt dışına çıktığı tespit edilen şarkıcı Edis Görgülü hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.