  3. Uyuşturucu operasyonu: Ünlü rapçi gözaltına alındı
Ege! mahlaslı ünlü rapçi Ege Karataşlı, uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Son günlerde şarkıcı, sosyal medya fenomeni ve oyunculara yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

Yeni Şafak’tan Burak Doğan’ın X’teki paylaşımlarına göre, Ege! mahlaslı ünlü rapçi Ege Karataşlı, uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan bir diğer ismin ise Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu olduğu öne sürüldü.

Şevval Şahin'in yakın arkadaşı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin’in, Buse İskenderoğlu’nun yakın arkadaşı olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada daha önce “Ülkeme döneceğim” açıklamasında bulunan Şahin’in henüz Türkiye’ye dönüş yapmadığı öğrenildi.

