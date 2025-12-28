Uyuşturucu operasyonu: Ünlü rapçi ve Miss Turkey güzeli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve bugüne kadar 23 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli'nin firari olduğu 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında yapılan yeni operasyonlarda rapçi Ege Karataşlı ile Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu gözaltına alındı.

Soruşturmada manken Şevval Şahin hakkında 'Uyuşturucu madde kullanma' iddiasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.

Şevval Şahin'in yakın arkadaşı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin’in, Buse İskenderoğlu’nun yakın arkadaşı olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada daha önce “Ülkeme döneceğim” açıklamasında bulunan Şahin’in henüz Türkiye’ye dönüş yapmadığı öğrenildi.