  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Uyuşturucu operasyonu: Ünlü rapçi ve Miss Turkey güzeli gözaltına alındı
Takip Et

Uyuşturucu operasyonu: Ünlü rapçi ve Miss Turkey güzeli gözaltına alındı

Ünlülere yönelik yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında düzenleyen yeni operasyonda rapçi Ege Karataşlı ile Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu gözaltına alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Uyuşturucu operasyonu: Ünlü rapçi ve Miss Turkey güzeli gözaltına alındı
Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve bugüne kadar 23 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli'nin firari olduğu 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında yapılan yeni operasyonlarda rapçi Ege Karataşlı ile Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu gözaltına alındı.

Soruşturmada manken Şevval Şahin hakkında 'Uyuşturucu madde kullanma' iddiasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.

Şevval Şahin'in yakın arkadaşı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin’in, Buse İskenderoğlu’nun yakın arkadaşı olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada daha önce “Ülkeme döneceğim” açıklamasında bulunan Şahin’in henüz Türkiye’ye dönüş yapmadığı öğrenildi.

Sahte ilanlara karşı yeni düzenleme: Yetkisiz emlak ilanı yasaklanıyorSahte ilanlara karşı yeni düzenleme: Yetkisiz emlak ilanı yasaklanıyorEkonomi
Benzine indirim gelecek mi? İşte 28 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim gelecek mi? İşte 28 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
EFT ve havale işlemlerinde yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyorEFT ve havale işlemlerinde yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyorEkonomi
Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu kar uyarısı! Kar, hangi illerde etkili olacak? İşte tahminlerMeteoroloji'den 10 il için sarı kodlu kar uyarısı! Kar, hangi illerde etkili olacak? İşte tahminlerGündem

 