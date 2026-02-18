Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu'nun dizisi "Cennetin Çocukları" setine ara verildi

Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu'nun başrolünde yer aldığı TRT1'in "Cennetin Çocukları" dizisinin çekimlerine ara verildi. Ayvalık'taki ekip belirsizlik nedeniyle İstanbul'a döndü.

İfadeler yarına kaldı

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, pazartesi gecesi saat 03:00 sıralarında çekimler için bulunduğu Ayvalık'taki evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

Emniyette saç ve kan örneği alınan oyuncu, soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi nedeniyle aynı gün İstanbul'da Küçükçekmece Narkotik Büro'ya getirildi.

Operasyonda gözaltına alınanlar arasında Murat Dalkılıç ve Kaan Tangöze de bulunurken, toplam 24 kişinin ifadelerinin yarına bırakıldığı belirtildi. Hacıoğlu'nun yarın Çağlayan'da savcıya ifade vermesi bekleniyor.

Set durdu, ekip İstanbul'a döndü

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, Hacıoğlu'nun başrolünü oynadığı TRT1'in Motto Yapım imzalı "Cennetin Çocukları" dizisinin setinde de program değişti.

Ekip, dün Hacıoğlu'nun yer almadığı sahneleri çekti, ancak belirsizliğin sürmesi üzerine çekimlere ara verildi ve Ayvalık'ta beklemek yerine İstanbul'a dönme kararı alındı.

İki haftalık stok bölümü bulunan dizinin bundan sonraki sürecinin, Hacıoğlu'nun ifadesi ve test sonuçlarına göre netleşeceği, gelişmelere göre hikâyede değişikliğe gidilebileceği kaydedildi.