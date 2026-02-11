  1. Ekonomim
  Uyuşturucu operasyonunda usulsüzlük iddiası: Polis ve avukat tutuklandı
Fatih’te 5 Şubat’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen yaklaşık 2 kilogram maddenin uyuşturucu olmadığı tespit edildi. Şüphelilerin, el konulan paralarda eksiklik olduğu iddiası üzerine başlatılan soruşturmada ‘iftira’, ‘suç uydurma’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘zimmet’ suçlarını işledikleri öne sürülen bir polis memuru ile operasyonda hazır bulunan avukat tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fatih’te 5 Şubat’ta gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen yaklaşık 2 kilogram madde, şüphe üzerine yapılan ön incelemede uyuşturucu olarak değerlendirilmedi.

Bunun üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında arama yapılan ofise ait güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Operasyon sırasında el konulan paralarda eksiklik olduğu yönündeki iddialar da araştırıldı.

İncelemeler sonucunda operasyonda görev alan polisler hakkında ‘iftira’, ‘suç uydurma’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘zimmet’ suçlarından işlem başlatıldı. Arama sırasında hazır bulunan avukat O.K. de soruşturmaya dahil edildi. Avukat O.K. ile bir polis memuru gözaltına alındı. Avukatın evinde yapılan aramada, olay günü yanında bulunan el çantasına ve cep telefonuna el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli avukat ile polis memuru, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

