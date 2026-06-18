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Uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narko Pars" operasyonları: 352 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığınca, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 45 ilde düzenlenen "Narko Pars" operasyonlarında; 352 şüpheli yakalandı.

Haber Merkezi
İHA
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Uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narko Pars" operasyonları: 352 şüpheli yakalandı
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Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; 45 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narko Pars" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar sonucu 352 şüpheli yakalanırken şüphelilerin; yurtdışından kargo yolu ile temin ettikleri skunk tohumlarının ülke genelinde satışını yaptıkları tespit edildi.

Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Karaman, Yalova, Osmaniye ve Düzce illerinde saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetleri büyük bir titizlikle gerçekleştirildi.

Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi, suç faaliyetleri tek tek delillendirildi. Düzenlenen operasyonlarda; 132 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

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