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Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 65 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik "Narkokapan-Tekirdağ" operasyonlarında 65 kişinin yakalandığını, bunların 35'inin tutuklandığını bildirdi.

Haber Merkezi
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Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 65 kişi yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Narkokapan-Tekirdağ" operasyonundaki hedeflerinin, özellikle gençlere musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu satışı yapan, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları olduğunu belirtti.

Bu kişilerin sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıklarının ve uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttüklerinin tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonun hazırlıklarının 3 ay sürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu 3 ay boyunca, adeta Tekirdağ'ın bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik. Ve düğmeye bastık. Tekirdağ, Çerkezköy ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri dahil, 13 jandarma motorlu asayiş timi, 7 komando timi, 2 özel eğitimli narkotik köpeği, 320 jandarma personelinin katılımıyla Süleymanpaşa, Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Hayrabolu ve Malkara'da operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarımızda 65 torbacıyı yakaladık. 35'i tutuklandı. 30'u hakkında adli kontrol kararı verildi."

Tekirdağ Valisi'ni, cumhuriyet başsavcılıklarını, operasyonu gerçekleştiren İl Jandarma Komutanı'nı ve jandarmayı tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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