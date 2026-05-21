  Uyuşturucu soruşturması | 'Blok3' lakaplı Hakan Aydın'dan açıklama geldi
Uyuşturucu soruşturması | 'Blok3' lakaplı Hakan Aydın'dan açıklama geldi

Uyuşturucu operasyonunda adı geçen Blok3 lakaplı Hakan Aydın, ifade vermek üzere Sarıyer'deki İl Jandarma Komutanlığı'na geldi. Aydın, test sonucunun negatif çıkacağını söyledi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Gözaltı kararı verilen 25 kişiden 17’si gözaltına alındı.

Gözaltına alındığıyla ilgili bilgilerin doğru olmadığını söyleyen Blok3 olarak bilinen Hakan Aydın ise saat 15.00 sıralarında Sarıyer'deki İl Jandarma Komutanlığı'na geldi.

Aydın "İnsanlar biraz yanlış haberler yapmışlar. Yanlış eve gitmişler. Benim evim değil kimin evi bilmiyorum. Orada 'Hakan o çıktı bu çıktı diye' Testimizi yapacağız testimizi yaptıktan sonra o da negatif çıkacak. İnşallah insanlar bunu da haber yaparlar. Zannedildiği 'Yok Hakan'ı aldılar' diye birşey yok. Ben kendim gidip ifademi verip çıkacağım” dedi.

