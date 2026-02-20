Uyuşturucu soruşturması: Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında bugün ifade verdi.

Savcılıkta yaklaşık iki saat ifade veren Denizli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"Benim herhangi bir sıkıntım yok"

Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu yürütüyor.

Başsavcılık tarafından yayınlanan açıklamada, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2025/280882 sayılı soruşturması kapsamında; şüpheli Lâl Deniz’in, ifade işlemleri için, çağrı kağıdı çıkartılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Denizli, ilk açıklamasında konuyla ilgili olarak, "Tebligatı yarın alacağım. Çağırırlarsa gideriz. Benim herhangi bir sıkıntım yok" demişti.

Ayrıca, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

“Ankara’daydım, şimdi Çeşme’ye dönüyorum. Yarın tebligat alacağım. Konunun ne olduğunu bilmiyorum. Beni aradılar, ‘İfade vermeniz lazım’ dediler. Tanık mıyım, sanık mıyım, hiçbir bilgim yok. Çağırırlarsa gideriz. Benim herhangi bir sıkıntım yok."