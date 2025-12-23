Uyuşturucu soruşturması | Cihan Şensözlü’nün ifadesi ortaya çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında “Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek” tutuklanan Cihan Şensözlü’nün ifadesi ortaya çıktı.

Şensözlü şunları ifade etti:

"Köşe yazarı olmamdan dolayı yurtdışına, davet, mekan açılışı, otel açılışına gittiğim doğrudur. Ben hiçbir şekilde tanımış olduğum ünlü camiasindaki kimseyi para karşılığı bir amaç için hediye, değerli eşya, mücevherat alarak baska bir erkekle tanışmasına aracılık etmedim.

Kimseyi fuhuşa teşvik etmedim. Bunun yolunu kolaylaştırmadım, aracılıkta bulunmadım.

İş adamlarından ya da ünlülerden tarafıma beni bir kadınla tanıştır şeklinde teklif içeren bir mesaj gelmemiştir geldiyse de şaka amaçlı gelmiştir. Fuhuşa teşvik etmedim. After partilere gitmem. Uyuşturucu ile ilgili bilgim yok.

Ben Dubai’de herhangi bir sekilde yakalaması olan kimseyle görüşmedim . Bu kisilerden bilgi getirmedim. Hediye eşya almadim.

Katar'da üç dört hafta önce gözaltına alınma nedenim kesinlikle fuhuş, yahut kıyafetimden dolayı değil. Eğlence için mekana girerken dört tane sivil polis yanıma geldi çantanın sadece kadınlar tarafından kullanıldığını ifade etmesinden dolayı alınıp bırakıldım.

Kasım Garipoğlu isimli iş adamını camiada herkes tanır. Sık sık parti düzenler. Bu partilere kimlerin gittigini biliyorum.

Partilerde uyusturucu kullanılmış olabilir. Doğrudan görgüm yoktur. Bu partiler sonunda kız getiren yahut orada tanışıp ilişkiye girmiş olabilir. Partilerin icerikleri hakkında daha sonra ayrıntılı hatırladıklarımı anlatmak isterim. Mehmet Ali GÜL yurt dışından yabancı arkadaşlarını getirip ivent organizasyonu yapan kişidir.’"