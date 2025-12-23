Uyuşturucu soruşturması | Ela Rümeysa Cebeci: Satıcısı değil, kullanıcısıyım

İstanbul Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklamalar sürerken, dosyaya giren yeni ifadeler de kamuoyuna yansımaya devam ediyor.

Soruşturma kapsamında eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile birlikte Ufuk Tetik, Ebru Gülan, Mustafa Manaz ve spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklanmıştı.

CNN Türk’ün ulaştığı bilgilere göre tutuklu bulunan Ela Rümeysa Cebeci ek ifade verdi.

"Kimseye uyuşturucu vermedim"

İşte Ela Rümeysa Cebeci’nin ek ifadesi:

"Daha önce uyuşturucu kullanmadığımı ifade etmiştim. Bugün kendim talepte bulunarak gerçekleri açığa çıkarmak için ifade veriyorum.

Ben hiçbir zaman kimseye uyuşturucu madde satmadım. Telefonumun şifresini de kendime güvendiğim için kendi rızamla verdim.

Hatta kullandığım ikinci telefonumun şifresini kendi rızamla verdim.

Kimseye uyuşturucu vermedim. Ancak kanımda ve WhatsApp yazışmalarında uyuşturucu kullandığıma dair deliller ortaya çıkmış. Ben uyuşturucuyu geçmiş zamanda kullandım.

Ama asla k. ve kimyasal uyuşturucu kullanmadım.

T. E.’ kullanımının suç olduğunu bilmiyordum. Yurt dışında uyuşturucunun serbest olduğunu bildiğim için böyle bir hataya düştüm.

"Yaşadığım itibar zedelenmesini anlatacağım"

2021 yılında Sadettin Saran ile erkek arkadaşım olarak bir ilişki yaşadım.

Sonrasında arkadaş kaldık.

Özellikle belirtmek isterim ki ben uyuşturucu satıcısı değilim. Uyuşturucu kullanıcısıyım. K. maddesini kullanmadım.

Tekrardan saçımdan ve kanımdan örnek alınmasını istiyorum. Daha sonradan tekrar gelip bildiklerimi ve yaşadığım itibar zedelenmesini anlatacağım."