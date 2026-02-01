Uyuşturucu soruşturması: Gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Çakal ve Reynmen dahil 11 kişi serbest bırakıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal’ın da bulunduğu 11 kişi ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan isimler şunlar:

Hasan Can Kaya

Yusuf Aktaş (Reynmen)

Emirhan Çakal

Mazlum Aktürk

Mert Eren Bülbül

Sıla Dündar

Döndü Şahin

Burak Güngör

Ahmet Can Dündar

Berkcan Güven

Fırat Yayla

Ne oldu?

İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte düğmeye bastı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamalarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da yapılan operasyonda bazı isimler "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltına alındı.

"Komedyen Hasan Can Kaya, Reymen olarak tanınan Yusuf Aktaş, rapçi Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Youtuber Berkcan Güven ve Fırat Yayla."

Kimler hakkında yakalama kararı çıkarıldı?

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Eray Durmuş adresinde tespit edilemedi. Durmuş hakkında arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Öte yandan Enes Batur ve Barış Murat Yağcı'nın aralarında bulunduğu çok sayıda kişi için de yakalama kararı çıkartıldı.

Yurt dışında bulunduğu tespit edilen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan isimler ise şöyle:

Enes Batur Sungurtekin

Barış Murat Yağcı

Ecenaz Üçer

Kemal Can Parlak

Çağrı Taner

Turgut Ekim

Barbaros Dikmen

Yaren Alaca

Nisa Bölükbaşı

