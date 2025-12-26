Uyuşturucu soruşturması: Gözaltına alınan ünlü isimler adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Soruşturma çerçevesinde; “uyuşturucu madde imal ve ticareti”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırmak amacıyla yer, donanım ya da malzeme temin etmek”, “kullanıcıların yakalanmasını zorlaştıracak tedbirler almak”, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak” ile “fuhuşa teşvik etmek” suçlarından toplam 22 kişi hakkında işlem yapıldı.

İstanbul merkezli olarak Muğla, Adana ve Antalya’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

Ezgi Fındık hakkında ise yakalama kararı

Diğer yandan, gözaltına alınanlar arasında MOMO restoranlarının sahibi Hamdi Burak Beşer, FLO Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uğur Ziylan, sosyal medya fenomeni Melisa Fidan Çalışkan, dansçı Nuran Çokçalışkan olduğu öğrenilirken şüphelilerden sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheliler İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi

Ayrıca, gözaltına alınan diğer isimlerin Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Melisa Şahin, İhsan Aygün, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Mehmet Tosmur, Halime Göçmen, Ercan Siverek ve Yılmaz Burak Bozkurt olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.