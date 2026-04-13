Uyuşturucu soruşturması: Gözaltına alınan 17 ünlü isim sağlık kontrolünden geçti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında İstanbul'da 17, il dışında 1 ve yurt dışında 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda birçok ünlü ismin de aralarında olduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Polis ekipleri tarafından Adli Tıp Kurumu'na getirilen aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 17 kişi, kan ve saç örneği vermek için Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Ünlülerin de aralarında bulunduğu 17 kişi, Adli Tıp Kurumu'ndaki test işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Burada tamamlanan işlemlerin ardından şüpheliler emniyete götürüldü.