Uyuşturucu soruşturması: Hande Erçel, Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında şüphelilerden Koray Serenli, Mustafa Tari, Onur Talay ve Sezgin Köysüren çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Fikret Orman, Burak Elmas, Güzide Duran ve Didem Soydan’ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan oyuncu Hande Erçel ise Türkiye’ye dönerek İstanbul Adliyesi’ne ifade vermeye geldi. Erçel, ifadesinin ardından saç ve kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.