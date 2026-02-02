  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Uyuşturucu soruşturması | Oyuncu Barış Murat Yağcı gözaltına alındı
Takip Et

Uyuşturucu soruşturması | Oyuncu Barış Murat Yağcı gözaltına alındı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında, yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden Barış Murat Yağcı bugün öğle saatlerinde havalimanında gözaltına alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Uyuşturucu soruşturması | Oyuncu Barış Murat Yağcı gözaltına alındı
Takip Et

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında dün 11 şüpheli serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan Barış Murat Yağcı, bugün öğle saatlerinde Türkiye’ye döndüğü sırada havalimanında gözaltına alındı.

Yağcı, işlemler için İstanbul İl Jandarma Komutanlığına sevk edildi.

Epstein belgeleri: Yeni yayımlanan üç milyon sayfada kimlerin ismi geçiyor?Epstein belgeleri: Yeni yayımlanan üç milyon sayfada kimlerin ismi geçiyor?Dünya
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 2 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 2 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Avustralya'da bir kasaba, içindeki insanlarla birlikte satışa çıkarıldıAvustralya'da bir kasaba, içindeki insanlarla birlikte satışa çıkarıldıDünya
Tefecilik ve POS tefeciliği yaptıkları tespit edilen 51 şüpheli gözaltına alındıTefecilik ve POS tefeciliği yaptıkları tespit edilen 51 şüpheli gözaltına alındıGündem

 