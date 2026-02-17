Uyuşturucu soruşturması: Şarkıcı Edis Görgülü hakkında gözaltı kararı

  1. Ekonomim
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda aralarında Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın da aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alırken şarkıcı Edis Görgülü hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'Kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'Fuhşa teşvik ve aracılık etme' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçları kapsamında 25 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı.

Ünlüler gözaltında

Operasyonda, şarkıcı Murat Dalkılıç, şarkıcı Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu, boksör Adem Kılıçcı, Furkan Koçan, iş adamı ve 'Terzi' isimli mekanın işletmecisi Hakan Tunçelli, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Murat Öztürk, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, gözaltına alındı. Öte yandan şarkıcı Edis Görgülü hakkında gözaltı kararı verildi.

