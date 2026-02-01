Uyuşturucu soruşturması | Tutuklanan Mika Raun'un ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında sosyal medya fenomeni Mika Raun da yer aldı. Fenomen hakkında, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamalarıyla işlem yapıldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa çıkarılan Mika Raun, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan fenomen, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu itirafı

Sabah'ın haberine göre, ifadesi ortaya çıkan Mika Raun aylık gelirinin 300 bin TL olduğunu söyledi.

Sosyal medya fenomeni, yaklaşık 20 gün önce Amsterdam’da bulunduğunu ve burada uyuşturucu madde içeren bir gıdayı tükettiğini beyan etti. Fenomen, yasa dışı madde kullanımı nedeniyle pişmanlık duyduğunu belirtti.

"Alay etme amacım yoktu"

Savcılık, sosyal medyada gündem olan videolarla ilgili şüpheliye detaylı sorular yöneltti. Mika Raun, kendisine izletilen görüntülerde kullandığı ifadelerin yanlış anlaşılmaya açık olduğunu savunarak, herhangi bir kişiyle alay etmek ya da kendisini hamile gibi göstermek amacıyla çekmediğini, amacının yalnızca eğlenmek olduğunu öne sürdü.

Hakkındaki “hamile kadınlarla alay” eleştirilerine de değinen Mika, yaklaşık 1,5 yıl önce çekilen başka bir videoda kullandığı ifadelerin bağlamından koparıldığını söyledi. Söz konusu paylaşımı belirli bir hedef ya da kasıtla yapmadığını dile getiren fenomen, videonun hamile kadınları küçümseme amacı taşımadığını savundu.

Fuhuş suçu eklendi

Suçlamalarının arasına fuhuş eklenen fenomen, hayatının hiçbir döneminde kimseyi fuhşa teşvik etmediğini, aracılık yaparak para kazanmadığını ileri sürerek, "Uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma suçu yönünden yapacağım savunmamda yurt dışında uyuşturucu madde kullandığımı kabul ettim. Ancak evimde uyuşturucu partileri düzenlemedim" dedi.